СМИ: Луценко могут прооперировать после Нового года

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который отбывает наказание в Менский колонии, имеет законное право лечиться в любой больнице, которую он выберет.

Об этом в комментарии Gazeta.ua отметила пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган.

Она рассказала, что вчера администрация колонии и начальница медчасти колонии № 91 Светлана Волкова, требовали от Луценко подписать акт отказа от лечения и операции,рекомендованной коллегией врачей, которые осмотрели Луценко 17 декабря в пределах колонии. "Требуя подписать акт отказа от лечения или согласиться на обследование в Черниговской областной больнице, тюремщики не ожидали согласия Луценко на операцию. Однако Луценко написал заявление, но исключительно на лечение в частной клинике" Оберіг ", которая согласилась лечить, провести операцию, и главное - содержать его в послеоперационный период, что очень важно из-за сложности операции, которую ему должны сделать", - подчеркнула она.

Сарган отметила, что тюремщики не имеют права отказать экс-министру в лечении в той клинике, которую он избрал. "Луценко по закону имеет право обратиться к любому врачу в любую клинику за свой счет. Это установлено законом. Поэтому, мы надеемся, что пенитенциарка уже наконец имеет на это согласиться", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, когда может состояться операция, Сарган предположила, что это может произойти уже после Нового года.

Как сообщалось, вчера Государственная пенитенциарная служба заявила, что осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко выразил желание провести медицинскую манипуляцию, от которой якобы ранее отказывался.

Ранее Луценко прошел медицинское обследование в Черниговской облбольнице. Согласно выводам врачей "по результатам проведенных обследований состояние здоровья осужденного было определено как удовлетворительное".