Мельниченко припас компромат на Литвина и Кучму

Бывший майор Управления Государственной охраны Николай Мельниченко подтверждает информацию СБУ о том, что он сегодня завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела за разглашение государственной тайны, и обещает в ближайшие дни сделать ряд заявлений о «совершении преступлений Кучмой, Литвиным и другими».

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Во-первых, я и группа моих адвокатов так и не поняли, в чем суть разглашения мной государственной тайны и превышения властных полномочий. Во-вторых, я в ближайшие дни сделаю ряд официальных заявлений о совершении преступлений Кучмой, Литвиным и другими лицами, с обязательством следственных органов занести эту информацию в Единый реестр досудебных расследований”, - заявил Н.Мельниченко.

При этом он отметил, что в ходе судебного следствия он намерен допросить “Кучму, Литвина, Дергача и других, которые фигурируют в материалах моего дела” .

В то же время он выразил благодарность советнику Президента Андрею Портнову “за предоставление мне такой возможности (допросить указанные лица) в связи с принятием нового Уголовного процессуального кодекса”.

Как сообщалось, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследовало уголовное дело относительно Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск.

24 октября с.г. на основании постановления Шевченковского районного суда Киева Н.Мельниченко был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту «Борисполь».

26 октября Шевченковским районным судом Киева Н.Мельниченко изменена мера пресечения в виде взятия под стражу на залог.

В декабре СБУ завершило расследование уголовного дела против Н.Мельниченко.

20 декабря экс-майор и его адвокат начали ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает 17 томов.

Вместе с тем адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько отметил, что следствие убрало из обвинения, выдвинутого Н.Мельниченко, статью 358 (подделка документов), оставив таким образом инкриминируемые ранее ”превышение власти или служебных полномочий” и ”разглашение государственной тайны”.

Сегодня, 26 декабря, СБУ сообщило, что Н.Мельниченко и его защитник завершили ознакомление с материалами досудебного расследования, после чего обвинительный акт был направлен для утверждения в Генеральную прокуратуру Украины и направления в суд.