В СБУ уверяют, что Мельниченко уже прочитал 17 томов дела

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«26 декабря с.г. Н.Мельниченко и его защитник завершили ознакомление с материалами досудебного расследования», - отмечается в сообщении.

В этот же день обвинительный акт направлен для утверждения в Генеральную прокуратуру Украины и направления в суд, добавили в СБУ.

Как сообщалось, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследовало уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч.2 ст.328 (разглашение государственной тайны), ч.1 ст.358 (подделка документов) и ч.3. ст.365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск.

24 октября с.г. на основании постановления Шевченковского районного суда Киева Н.Мельниченко был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту «Борисполь».

26 октября Шевченковским районным судом Киева Н.Мельниченко изменена мера пресечения в виде взятия под стражу на залог.

В декабре СБУ завершило расследование уголовного дела против Н.Мельниченко.

20 декабря экс-майор и его адвокат начали ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает 17 томов.

Вместе с тем адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько отметил, что следствие убрало из обвинения, которое выдвинуто Н.Мельниченко, статью 358 (подделка документов), оставив таким образом инкриминируемые ранее ”превышения власти или служебных полномочий” и ”разглашение государственной тайны”.