Генпрокуратура хочет, чтобы Мельниченко открыл свои карты еще до суда

Об этом УНИАН сообщил адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько.

По его словам, начиная со вчерашнего дня, он и Н.Мельниченко начали ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает 17 томов.

Н.Недилько отметил, что следствие убрало из обвинения, которое выдвинуто Н.Мельниченко, статью 358 (подделка документов), оставив таким образом инкриминируемые ранее "превышение власти или служебных полномочий" и "разглашение государственной тайны".

В то же время адвокат отметил, что 19 декабря ему и его подзащитному из Генеральной прокуратуры поступило письмо, в котором отмечается, что, "ввиду того, что доказательства, собранные во время досудебного следствия, являются достаточными для составления обвинительного акта, следователю поручено выполнить требования ч.ч.1-3 ст.290 Уголовно-процессуального кодекса Украины об открытии материалов уголовного производства".

В то же время, как сообщил Н.Недилько, в документе отмечается, что в соответствии с частью 6 этой же статьи УПК, Генпрокуратура просит его и Н.Мельниченко "предоставить доступ к любым вещественным доказательствам или их частям, документам или копиям из них, содержащим сведения, которые сторона защиты намерена использовать в качестве доказательства в суде".

Комментируя это требование УПК, адвокат отметил, что "если раньше защита могла в суде использовать неожиданные для стороны обвинения ходы, то, исходя из украинских реалий, раскрытие защитой доказательств, которые будут указывать на невиновность обвиняемого, позволяет прокурору использовать полученные материалы в свою пользу".

Н.Недилько также отметил, что "в основу обвинения Мельниченко, как ни странно, положены записи, сделанные им в кабинете Леонида Кучмы, его показания, которые он давал по делу похищения и убийства Георгия Гонгадзе, показания Кучмы, свидетельства Литвина, Дергача и других бывших и нынешних государственных деятелей".

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Печерский райсуд Киева отменил постановление экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна от 1 марта 2005 года, которым было закрыто уголовное дело в отношении бывшего охранника экс-президента Украины Леонида Кучмы Н.Мельниченко.

Соответствующее решение объявил судья Р.Киреев, удовлетворив таким образом жалобу адвокатов Л.Кучмы относительно неправомерности закрытия уголовного дела в отношении Н.Мельниченко.

Как отмечается в решении суда, дело было закрыто без всестороннего исследования обстоятельств, в частности, по нему не был допрошен Н.Мельниченко, а также немотивированной и преждевременной является ссылка на то, что записи в кабинете Л.Кучмы он делал в состоянии крайней необходимости.

Исходя из этого, суд пришел к заключению о необоснованности выводов прокуроров при принятии решения о закрытии дела.

В связи с чем «постановление подлежит отмене и направлению к генпрокурору для возобновления следствия».