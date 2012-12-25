В Кировоградской области разбился вертолет Внутренних войск: есть жертвы
Сегодня на аэродроме Александрия в Кировоградской области разбился вертолет Ми-8, который принадлежал внутренним войскам МВД Украины. Погибли 5 человек.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, авария произошла около 16.00.
«При неизвестных обстоятельствах вертолет Ми-8 после набора высоты начал внезапно снижаться, что привело к столкновению с землей», - сообщили в МВД.
Во время аварии трагически погибли три члена экипажа вертолета и два специалиста из наземного обслуживания авиационной техники.
По данным МВД, на месте работает следственно-оперативная группа.
С целью изучения обстоятельств происшествия в МВД создана специальная комиссия во главе с заместителем министра МВД Виктором Ратушняком.
«Коллегия МВД Украины и командование внутренних войск выражают соболезнования в связи с трагедией, в результате которой погибли военнослужащие», - отметили в МВД.