В Кировоградской области разбился вертолет Внутренних войск: есть жертвы

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, авария произошла около 16.00.

«При неизвестных обстоятельствах вертолет Ми-8 после набора высоты начал внезапно снижаться, что привело к столкновению с землей», - сообщили в МВД.

Во время аварии трагически погибли три члена экипажа вертолета и два специалиста из наземного обслуживания авиационной техники.

По данным МВД, на месте работает следственно-оперативная группа.

С целью изучения обстоятельств происшествия в МВД создана специальная комиссия во главе с заместителем министра МВД Виктором Ратушняком.

«Коллегия МВД Украины и командование внутренних войск выражают соболезнования в связи с трагедией, в результате которой погибли военнослужащие», - отметили в МВД.