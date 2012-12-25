В Кировоградской области разбился вертолет Внутренних войск: есть жертвы

19:45, 25 декабря 2012
Политика
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Сегодня на аэродроме Александрия в Кировоградской области разбился вертолет Ми-8, который принадлежал внутренним войскам МВД Украины. Погибли 5 человек.

Ми-8 после набора высоты начал внезапно снижаться

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, авария произошла около 16.00.

«При неизвестных обстоятельствах вертолет Ми-8 после набора высоты начал внезапно снижаться, что привело к столкновению с землей», - сообщили в МВД.

Во время аварии трагически погибли три члена экипажа вертолета и два специалиста из наземного обслуживания авиационной техники.

По данным МВД, на месте работает следственно-оперативная группа.

С целью изучения обстоятельств происшествия в МВД создана специальная комиссия во главе с заместителем министра МВД Виктором Ратушняком.

«Коллегия МВД Украины и командование внутренних войск выражают соболезнования в связи с трагедией, в результате которой погибли военнослужащие», - отметили в МВД.

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