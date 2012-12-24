В Хмельницкой области почтили память Вячеслава Чорновола (фото)

Как сказано в сообщении пресс-службы облгосадминистрации, “Вячеслав Чорновил был самым авторитетным политическим деятелем нашего государства. Он был уважаем и во всем мире. Принадлежал к исключительно многогранному и талантливому поколению шестидесятников”.

Как подчеркнул председатель облорганизации Народного руха Украины Игорь Клюс, “хотя В.Чорновил и не стал в 1991 году Президентом Украины, однако он стал настоящим народным героем”.

Справка УНИАН. 24 декабря Вячеславу Чорноволу исполнилось бы 75 лет.