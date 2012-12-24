В Хмельницкой области почтили память Вячеслава Чорновола (фото)
23:53, 24 декабря 2012Политика
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В Хмельницкой области руководство областного и городского советов и облгосадминистрации почтило память основателя Народного Руха Украины, Героя Украины Вячеслава Чорновола, возложив цветы к его памятнику.
Памятник Вячеславу Чорноволу в Хмельницком (увеличить)
Как сказано в сообщении пресс-службы облгосадминистрации, “Вячеслав Чорновил был самым авторитетным политическим деятелем нашего государства. Он был уважаем и во всем мире. Принадлежал к исключительно многогранному и талантливому поколению шестидесятников”.
Как подчеркнул председатель облорганизации Народного руха Украины Игорь Клюс, “хотя В.Чорновил и не стал в 1991 году Президентом Украины, однако он стал настоящим народным героем”.
Справка УНИАН. 24 декабря Вячеславу Чорноволу исполнилось бы 75 лет.
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