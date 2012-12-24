Журналисты требуют от МИД реально заняться освобождением Кочневой из плена

Об этом говорится в заявлении движения, переданном агентству УНИАН.

«Стоп Цензуре!» выражает глубокую обеспокоенность деятельностью украинских властей, в частности, Министерства иностранных дел, лично экс-министра иностранных дел Константина Грищенко, Службы безопасности Украины, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, СНБО по делу спасения украинской гражданки и журналистки А.Кочневой, жизнь которой находится в серьезной опасности в течение уже нескольких месяцев.

Как напоминает движение, А.Кочнева, которая сотрудничала с рядом российских и украинских изданий и телеканалов, была взята в заложники в Сирии 9 октября 2012 года. Журналистка выступала как активный сторонник правления Башара Асада. В частности, она резко высказывалась в адрес повстанцев в своем дневнике и социальных сетях.

Как заявляют в «Стоп Цензуре!», МИД Украины неоднократно сообщал, что ведет переговоры о ее освобождении, однако эта информация не находит подтверждения на практике. Вот уже неделю (с 16 декабря) группировка, которая удерживает А.Кочневу, заявляет, что «украинская сторона не выходит на связь». При этом ее грозят казнить 26 декабря.

Движение «Стоп Цензуре!» осуждает пассивность украинской власти, прямой обязанностью которой является защита интересов украинских граждан за рубежом. «Такая позиция позорит Украину перед всем миром и ставит под большое сомнение заинтересованность украинской власти в целом в защите прав и интересов своих соотечественников», – говорится в заявлении.

«Мы требуем от украинских властей, в частности, от новоназначенного министра иностранных дел Леонида Кожары, председателя СБУ Игоря Калинина, Уполномоченного по правам человека В.Лутковской, секретаря СНБО Андрея Клюева приложить реальные усилия для обеспечения качественного переговорного процесса и освободить из плена А.Кочневу. Мы обращаемся к украинским депутатам, а также к председателю правительства Николаю Азарову контролировать этот вопрос», – сказано в заявлении «Стоп Цензуре!»

Движение также обращается к посольству Франции, Британии, США и представительству ЕС, поскольку эти три страны вместе с ЕС официально признали Коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил и ее лидера Ахмеда Муаз аль-Хатиба как полномочного представителя сирийского народа, и просит их напомнить коалиции об огромном значении уважения к основным правам и свободам человека, важности соблюдения международных стандартов, и помочь освободить А.Кочневу из плена.

«Мы также обращаемся к Свободной сирийской армии и Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил с просьбой освободить А.Кочневу и гарантировать ее безопасность согласно международным нормам», – добавлено в заявлении.

Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн. долларов и грозят казнить А.Кочневу 13 декабря, если до этого времени не получат выкуп. Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занимаясь переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

В интервью ТСН командир группировки Абу Джандаль, именем которого подписываются заявления повстанцев, заявил, что сирийские повстанцы отложили запланированную на 16 декабря казнь А.Кочневой.

Друзья и родственники намерены собирать деньги, чтобы выкупить А.Кочневу.

А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, приезжавших в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

А.Кочнева сотрудничала с многими российскими СМИ, в частности НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.

Пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров заверил журналистов, что «с момента похищения в Сирии украинки Анхар Кочневой - больше двух месяцев назад - Министерством иностранных дел Украины на постоянной основе принимались, принимаются и будут приниматься все необходимые меры с целью освобождения нашей соотечественницы».