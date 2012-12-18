В МИДе уверяют, что пытаются освободить украинскую журналистку

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Он отметил, что обстоятельства, в которых находится А.Кочнева, представляют реальную угрозу ее жизни. «В таких условиях любой комментарий, как уже показал опыт, может только ухудшить ситуацию, поэтому МИД считает необходимым не комментировать ее в деталях», - сказал О.Волошин.

«Одно неосторожно сказанное слово может действительно стоить ей жизни, а, возможно, и создать угрозу для других граждан Украины. Уже был пример на прошлой неделе, когда наш комментарий стал причиной для угроз в адрес граждан Украины со стороны сирийских повстанцев», - добавил О.Волошин.

Как сообщал УНИАН, сирийские повстанцы отложили казнь украинки А.Кочневой и заявили, что украинская сторона отказывается от переговоров.

Об этом в интервью ТСН заявил командир группировки Абу Джандаль, именем которого подписываются заявления повстанцев.

"Когда проходили переговоры с украинским правительством и Посольством Украины, они были несерьезными, не выполнили обещаний, ничего не делали, чтобы освободить Анхар. В такой ситуации мы решили убить девушку. Это сообщение, что угрозы не касаются граждан Украины или Ирана, а только правительств, которые не делают ничего, чтобы помочь своим гражданам", - заявил Абу Джандаль.

По словам повстанцев, они должны были казнить А.Кочневу еще 16 декабря. Женщину они считают российской шпионкой, мол, она работала на режим Президента Сирии Башара Асада.

А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн. долл. и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если до этого времени не получат выкуп. Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занимаясь переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

В МИД Украины заверяют, что принимают всесторонние меры для освобождения А.Кочневой.