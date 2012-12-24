Мищенко просит оппозицию не делать вид, что мажоритарщиков не существует

Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко считает, что для консолидации оппозиционных сил нужно как можно скорее провести собрание оппозиции и пригласить на него мажоритарщиков, готовых поддержать оппозицию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.Мищенко.

Такое собрание депутат предлагает провести во вторник, 25 декабря, в Верховной Раде.

«Таким образом, мы сможем узнать реальное количество оппозиционных депутатов и разработать план борьбы с режимом», - считает С.Мищенко.

Депутат отметил, что сегодня нужно активно приобщать к оппозиционной борьбе депутатов-мажоритарщиков, а не делать вид, что их не существует в сессионном зале.

«В такое сложное время нельзя свести всю оппозиционную деятельность к так называемым Советом оппозиции. Мы должны говорить о широком объединении парламентских и внепарламентских сил», - убежден С.Мищенко.

Он отметил, что в настоящее время нецелесообразно сводить деятельность оппозиции к делению «теплых кресел в Верховной Раде, поскольку миллионы людей по всей стране ожидают от оппозиции четких сигналов относительно изменения ситуации в стране».

Как сообщал УНИАН, С.Мищенко был в прошлом созыве ВР членом фракции “БЮТ-Батькивщина”. Однако он вышел из фракции, поскольку был не доволен своим непроходимым местом в списке “Батькивщины” на нынешних выборах к ВР.

С.Мищенко баллотировался в парламент как самовыдвиженец. После избрания в ВР он заявил, что не собирается вступать в парламентское большинство и останется в оппозиции.