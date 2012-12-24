Мищенко просит оппозицию не делать вид, что мажоритарщиков не существует
Внефракционный Мищенко предлагает провести собрание оппозиции при участии мажоритарщиков, готовых ее поддержать.
Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко считает, что для консолидации оппозиционных сил нужно как можно скорее провести собрание оппозиции и пригласить на него мажоритарщиков, готовых поддержать оппозицию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.Мищенко.
Такое собрание депутат предлагает провести во вторник, 25 декабря, в Верховной Раде.
«Таким образом, мы сможем узнать реальное количество оппозиционных депутатов и разработать план борьбы с режимом», - считает С.Мищенко.
Депутат отметил, что сегодня нужно активно приобщать к оппозиционной борьбе депутатов-мажоритарщиков, а не делать вид, что их не существует в сессионном зале.
«В такое сложное время нельзя свести всю оппозиционную деятельность к так называемым Советом оппозиции. Мы должны говорить о широком объединении парламентских и внепарламентских сил», - убежден С.Мищенко.
Он отметил, что в настоящее время нецелесообразно сводить деятельность оппозиции к делению «теплых кресел в Верховной Раде, поскольку миллионы людей по всей стране ожидают от оппозиции четких сигналов относительно изменения ситуации в стране».
Как сообщал УНИАН, С.Мищенко был в прошлом созыве ВР членом фракции “БЮТ-Батькивщина”. Однако он вышел из фракции, поскольку был не доволен своим непроходимым местом в списке “Батькивщины” на нынешних выборах к ВР.
С.Мищенко баллотировался в парламент как самовыдвиженец. После избрания в ВР он заявил, что не собирается вступать в парламентское большинство и останется в оппозиции.