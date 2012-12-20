Четыре генерала отказались участвовать в торжествах МВД

Четверо заместителей бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко отказались от предложения действующего руководства ведомства принять участие в сегодняшних торжествах по случаю Дня милиции.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы политической партии «Народная самооборона» Лариса Сарган.

«Четыре генерала, бывшие заместители экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, отказались принять приглашение от действующего руководства МВД принять участие в торжествах по случаю празднования Дня милиции», - сказала она. По ее словам, бывшие высокопоставленные должностные лица МВД мотивировали свой отказ тем, что именно за это несуществующее преступление – организацию празднования Дня милиции, который определен указом Президента Украины, в настоящее время отбывает наказание Ю.Луценко. И потому они не видят смысла принимать участие в этом мероприятии, которое так же, как и раньше, организует действующее руководство ведомства.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко было выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям).

Генеральная прокуратура обвинила экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он на должности главы МВД, продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.

Сейчас Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии Черниговской области.