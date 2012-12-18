Суд отказался рассматривать жалобу адвоката Луценко

Окружной административный суд Киева отказался открыть производстве по жалобе адвоката экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Алексея Баганца на бездеятельность Высшего специального суда, который уже пятый месяц медлит с назначением даты рассмотрению кассационной жалобы на приговор экс-министру по делу о превышении служебных полномочий.

Об этом А.Баганец сообщил УНИАН.

«Сегодня я получил из Окружного админсуда официальный документ, которым мне отказано в открытии производства на бездеятельность Высшего спецсуда, поскольку я якобы не имею права это делать», - сказал адвокат.

Он сказал, что в связи с этим готовит соответствующее обращение в Апелляционный административный суд Киева на решение суда предыдущей инстанции.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.