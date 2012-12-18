Суд отказался рассматривать жалобу адвоката Луценко
Суд отказался рассматривать жалобу на бездеятельность Высшего спецсуда относительно кассации по делу Луценко.
Окружной административный суд Киева отказался открыть производстве по жалобе адвоката экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Алексея Баганца на бездеятельность Высшего специального суда, который уже пятый месяц медлит с назначением даты рассмотрению кассационной жалобы на приговор экс-министру по делу о превышении служебных полномочий.
Об этом А.Баганец сообщил УНИАН.
«Сегодня я получил из Окружного админсуда официальный документ, которым мне отказано в открытии производства на бездеятельность Высшего спецсуда, поскольку я якобы не имею права это делать», - сказал адвокат.
Он сказал, что в связи с этим готовит соответствующее обращение в Апелляционный административный суд Киева на решение суда предыдущей инстанции.
Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.
27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.
16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.
14 августа адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.