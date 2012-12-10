«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» в ноябре свыше 850 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании в четвертом квартале 2012 года составляет около 430 долларов США за 1 тыс. куб. м

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

Как сообщал ранее УНИАН, наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале текущего года - 1,3 млрд долл.

В сентябре «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» почти 1,056 млрд долл., в октябре - 1,043 млрд грн.

В августе «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» почти 890 млн долл.

В июле «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 930 млн долл., в июне - 1,05 млрд долл., в мае - 648 млн долл.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. За 1 тыс. куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.