СМИ: В ВР могут увеличить число комитетов - слишком много регионалов

Парламентское большинство готовится изменить постановление, принятое неделю назад, создав 29 комитетов и одну спецкомиссию, сообщает Коммерсант-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, причиной дробления комитетов стало то, что в парламенте оказалось слишком много "регионалов", претендующих на руководящие должности. В ходе переговоров о формировании правительства президент решил оставить в законодательном органе почти всех вице-премьеров из прежнего состава Кабмина, отмечают источники. В частности, и. о. вице-премьера Сергей Тигипко претендует на должность главы создаваемого комитета по вопросам налоговой политики.

Источники также отмечают, что парламентское большинство изучает и другие варианты дробления комитетов. В частности, прозвучало предложение разделить комитет по вопросам верховенства права и правосудия на комитет по вопросам правосудия и специальную комиссию по вопросам верховенства права. При этом планируется, что новый комитет возглавит Сергей Кивалов.

О готовящемся увеличении количества парламентских комитетов вскользь упомянул и глава парламента Владимир Рыбак в интервью телеканалу "Рада", рассказывая о подготовке депутатов к распределению руководящих должностей.

"У меня в кабинете уже три или четыре раза собирались председатели фракций, их заместители. Мы достигли полного взаимопонимания по (главам) 29 из 30 комитетов, один комитет еще согласовываем. Поэтому завтра-послезавтра мы подготовим списки всех комитетов, их руководителей, предметы их ведения", - рассказал спикер.