Герман заявила, что не пойдет работать в Кабмин под началом Табачника

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Анны Герман.

"Я никогда не буду работать под началом Дмитрия Табачника, как и он никогда не будет работать моим подчиненным. Я думаю, что мы с ним разной группы крови", - сказала А.Герман.

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И добавила, что она уважает его компетентность, но подчиненной его не будет.

Напомним, в СМИ была распространена информация о том, что народному депутату Анне Герман якобы предлагают должность министра культуры.