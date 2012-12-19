Герман заявила, что не пойдет работать в Кабмин под началом Табачника
20:33, 19 декабря 2012Политика
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Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Анна Герман не пойдет работать в Кабмин под руководством Дмитрия Табачника.
Герман объяснила, что у них "разные группы крови"
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Анны Герман.
"Я никогда не буду работать под началом Дмитрия Табачника, как и он никогда не будет работать моим подчиненным. Я думаю, что мы с ним разной группы крови", - сказала А.Герман.
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И добавила, что она уважает его компетентность, но подчиненной его не будет.
Напомним, в СМИ была распространена информация о том, что народному депутату Анне Герман якобы предлагают должность министра культуры.
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