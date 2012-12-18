Герман выбрала себе нишу в Раде
Народный депутат Анна Герман (Партия регионов) возглавила межфракционное депутатское объединение «За содействие свободе совести».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.
В то же время он не уточнил, сколько народных депутатов вошло в это объединение и не назвал их фамилии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатского объединения, в него планируют войти представители всех фракций. Работа объединения будет направлена на содействие свободе совести в Украине, на отстаивание прав верующих разных конфессий и представителей всех церквей и религиозных организаций Украины.
Также в пресс-службе заметили, что вчера предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины Владимир наградил А.Герман Орденом Святой Варвары Великомученицы «за многолетнее ревностное служение украинскому народу».