Герман выбрала себе нишу в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

В то же время он не уточнил, сколько народных депутатов вошло в это объединение и не назвал их фамилии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатского объединения, в него планируют войти представители всех фракций. Работа объединения будет направлена на содействие свободе совести в Украине, на отстаивание прав верующих разных конфессий и представителей всех церквей и религиозных организаций Украины.

Также в пресс-службе заметили, что вчера предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины Владимир наградил А.Герман Орденом Святой Варвары Великомученицы «за многолетнее ревностное служение украинскому народу».