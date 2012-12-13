Защита Луценко обжаловала затягивание Высшим спецсудом рассмотрения дела

Защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко подала жалобу в Киевский окружной административный суд на бездействие Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел из-за затягивания с назначением рассмотрения дела по первому приговору.

Об этом сообщает сайт партии «Народная самооборона» со ссылкой на адвоката Алексея Баганца.

«Мы подали жалобу в Киевский окружной административный суд на бездействие Высшего специализированного суда. Мы также направили в Высший совет юстиции жалобу на нарушение требований УПК Украины судьей Высшего специализированного суда, которая истребовала дело из Печерского суда и обязана была в течение месяца, со дня поступления дела к ВСС, назначить кассационную жалобу к рассмотрению», – сообщил адвокат.

А.Баганец отметил, что уже прошли почти четыре месяца, а жалоба до сих пор не назначена к рассмотрению в Высшем специализированном суде. «И мы не имеем никакого официального ответа», – прибавил он.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.