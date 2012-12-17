Украинские военные развернули на западе страны 10 пунктов обогрева населения
14:19, 17 декабря 2012Политика
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На протяжении последних суток в западных областях Украины, которые страдают от снежной стихии, силами военнослужащих Вооруженных Сил на магистральных автодорогах развернуто уже 10 пунктов обогрева населения, - сообщил Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.
По словам руководителя оборонного ведомства, по четыре пункта обогрева оборудовано в населенных пунктах Ясиновка Бродовского района и Ожидов Буского района Львовской области. По одному пункту обогрева действуют в поселке Суходолы Бродовского района Львовской области и в городе Волочиск Хмельницкой области.
Кроме палаток, где можно согреться, в каждом пункте обогрева военнослужащие предлагают горячую воду и чай.
По распоряжению Министра обороны Украины, для руководства силами и средствами, привлеченными к ликвидации последствий стихии в западном регионе государства, на место вылетел начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана.
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