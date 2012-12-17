Украинские военные развернули на западе страны 10 пунктов обогрева населения

По словам руководителя оборонного ведомства, по четыре пункта обогрева оборудовано в населенных пунктах Ясиновка Бродовского района и Ожидов Буского района Львовской области. По одному пункту обогрева действуют в поселке Суходолы Бродовского района Львовской области и в городе Волочиск Хмельницкой области.

Кроме палаток, где можно согреться, в каждом пункте обогрева военнослужащие предлагают горячую воду и чай.

По распоряжению Министра обороны Украины, для руководства силами и средствами, привлеченными к ликвидации последствий стихии в западном регионе государства, на место вылетел начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана.