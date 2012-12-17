Во львовском супермаркете охранник до сотрясения мозга избил ребенка

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, инцидент произошел вечером 14 декабря, на следующий день утром отец ребенка обратился с заявлением об избиении сына охранником супермаркета во Франковский райотдел внутренних дел города Львова.

„На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей. Избитый мальчик сейчас находится в больнице, у него ушибы, сотрясение головного мозга и выбиты два зуба. Сейчас правоохранители ожидают заключение экспертизы. Проводится досудебное расследование”, - отметила представитель областного управления милиции.

С.Добровольская добавила, что все обстоятельства избиения несовершеннолетнего работником супермаркета тщательным образом расследуются.