Представителю Мороза вызвали скорую в зал суда

Сегодня представитель от Социалистической партии Украины в Высшем административном суде Украины Валерий КОЧЕТОВ в зале заседаний пожаловался на ухудшение самочувствия.

Он обратился в суд с просьбой вызвать ему «скорую помощь» и сделать в связи с этим перерыв в заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в суде Александр ПАСЕНЮК отказал в просьбе сделать перерыв, однако дал распоряжение вызвать «скорую помощь».

Следует отметить также, что В.КОЧЕТОВ неоднократно, начиная с прошлого воскресенья, когда ВАСУ начал рассматривать иск пяти политических партий к ЦИК, жаловался на состояние своего здоровья и лично обращался к врачу.

Вместе с тем, суд отклонил оба ходатайства, которые были сделаны В.КОЧЕТОВЫМ относительно создания экспертно-счетной комиссии и уточнения границ участковых комиссий, признав эти ходатайства необоснованными.