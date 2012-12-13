Европарламент призвал официальный Киев освободить Тимошенко и Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции относительно ситуации в Украине.

Документ был поддержан большинством голосов. Голосование проводилось путем поднятия рук.

“(Европарламент) делает сильный призыв к украинской власти: найти, вместе с представителями Европарламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом, обоснованное и справедливое решение по делу Тимошенко; призывает украинское правительство уважать и выполнить окончательные решения Европейского суда по правам человека относительно дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко”, - говорится в пункте 11 резолюции.

Кроме того, депутаты призвали украинскую власть положить конец выборочному применению правосудия в Украине на всех уровнях и создать равные условия для участия оппозиционных партий в политической жизни страны.

“(Европарламент) призывает власть в этом контексте освободить и реабилитировать оппонентов, которые преследуются политически, в том числе Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и других”, - написано в резолюции.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Европарламенте состоялись дебаты относительно ситуации в Украине, во время которых депутаты высказались за подписание Соглашения об ассоциации с Украиной после того, как Киев продемонстрирует прогресс в ряде реформ.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения относительно сотрудничества с Украиной, в которых также заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года в Вильнюсе, если Киев продемонстрирует прогресс в реформе законодательства о выборах, судебной и конституционной реформе, реформе управления государственными финансами и борьбе с коррупцией.