Европарламент готовит резолюцию о ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге, выступая перед депутатами Европарламента в ходе обсуждения ситуации в Украине.

"Вильнюсский саммит "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года станет надлежащим временем и местом для подписания такого важного документа, как соглашение об ассоциации с Украиной. Это будет должным время и местом для обращения к нынешним вызовам "Восточному партнерству", а также будущих возможностей, в том числе, будущего "Восточного партнерства" и роли европейской перспективы в этом плане ", - сказал он.

С.Фюле отметил, что выступления депутатов Европарламента, которые он услышал, продемонстрировали интерес и обязательства Европейского Союза в отношениях с Украиной.

При этом, комиссар отметил, что дальнейший путь отношений является очень четким.

"Для меня путь вперед понятен. Четкие обязательства ЕС в отношении политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной сейчас должны быть отражены решительными действиями и ощутимым прогрессом со стороны украинского правительства и парламента ", - сказал С.Фюле.

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Он также выразил убежденность в том, что соглашение об ассоциации усилит как Украину, так и ЕС, и станет "влиятельным средством трансформации на благо украинских граждан".

При этом комиссар отметил, что ЕС и Украина должны разделять одинаковые ценности, "одинаковую преданность демократии, верховенству права, разделять одно европейское будущее".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Европарламенте состоялось обсуждение ситуации в Украине. По итогам обсуждения Европарламент планирует принять резолюцию на заседании 13 декабря.