Турчинов предлагает отцу и сыну Табаловым принести присягу с трибуны ВР

«Батькивщина» будет требовать от Центральной избирательной комиссии зарегистрировать другого депутата вместо Александра Табалова, которого сегодня не допустили к принесению присяги народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Александр Турчинов (фракция «Батькивщина»).

«Мы будем требовать, чтобы заходили следующие депутаты: в округе № 99 были объявлены повторные выборы, а следующий по списку зашел в парламент», - сказал А.Турчинов.

Таким образом, по его словам, должна юридически завершиться процедура лишения Александра и Андрея Табаловых депутатских полномочий.

А.Турчинов подчеркнул, что депутаты, которые не принесли присягу в зале заседания, должны это сделать лично с трибуны Верховной Рады. «По процедуре мало подписать бумажку, которая называется присягой народного депутата. В соответствии с Конституцией, присяга приносится публично в Верховной Раде. В случае, если по каким-либо причинам претендент на должность народного депутата не приносит вместе со всеми в зале присягу, есть возможность принести присягу, выйдя на трибуну парламента. Все, кто приходит позже, кто, например, болел, у них есть день-два, чтобы принести присягу только таким образом. Пусть они (А. и А. Табаловы) попробуют таким образом принести присягу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№49), и Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе №99 в г. Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Александру и Андрею Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

Согласно присяге, каждый кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» «перед Господом Богом и народом Украины публично присягнул соблюдать перечисленные обязательства». В частности, в тексте речь шла о том, что в случае принципиального изменения политической позиции вразрез с позицией Объединенной оппозиции «Батькивщина» избранный депутат «считает делом чести и обязуется сложить полномочия народного депутата Украины».

Сегодня, 12 декабря, оппозиция заблокировала депутатов Александра и Андрея Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.