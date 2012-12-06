«Подставу» коммунистам с фракцией в ВР устроил сам Мартынюк

Председатель подготовительной рабочей группы Владимир Литвин обратится с письмом в Конституционный Суд Украины по поводу трактовки нормы, предусмотренной в регламенте ВР, о том, что фракция создается из народных депутатов, которые прошли в парламент по списку партии и по списку этой же политической силы в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сказал на заседании подготовительной группы.

Это состоялось после возникновения на заседании подготовительной дискуссии относительно того, может ли фракция КПУ создавать фракцию в парламенте. Представители оппозиции настаивают, что КПУ не может создать фракцию, поскольку у нее нет ни одного народного депутата-мажоритарщика.

Представитель оппозиции Сергей Сас, который долгое время работает в регламентном комитете ВР, отметил, что во время принятия изменений к регламенту именно представитель КПУ Адам Мартынюк с голоса внес предложение, что фракция создается при наличии двух условий: когда избраны депутаты по списку партии в многомандатном округе и депутаты от этой же политической силы избраны в мажоритарных округах. Он отметил, что в такой ситуации «формально КПУ не может сформировать фракцию в следующем парламенте».

По поводу этого представитель партии УДАР Валерий Карпунцов сказал реплику: «Що швидко робиться, то сліпе родиться».

В ответ В.Литвин посоветовал будущим народным депутатам делать так, чтобы «слепое не рождалось», и сказал, что обратится в КС по поводу этой ситуации.

Оппозиция отметила, что дискуссия о возможности создания КПУ фракции важна, поскольку возникает вопрос, что КПУ не может претендовать на руководство в комитетах, если она не будет фракцией. Также представители оппозиции отмечают, что если придерживаться регламента, то КПУ не сможет создать даже группу, поскольку для создания группы необходимо 33 народных депутата, а у КПУ депутатов намного меньше.

В конце дискуссии В.Литвин пошутил, что «в парламенте, как всегда, все сводится к должностям», то есть - вся дискуссия о создании фракции КПУ свелась к вопросу давать ли КПУ руководство в комитетах.