Миллер думает, что Украина уже отбирает из хранилищ недопоставленный газ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.Миллер сказал накануне журналистам в Анапе.

«Вы упомянули о низких режимах отбора Украиной газа из трубы. По-видимому, можно предположить, что Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. С учетом того, что всегда нужно иметь необходимый объем газа в ПХГ в момент прохождения осенне-зимнего максимума, который наступает в конце января - в начале февраля, хотелось бы, чтобы у Украины в подземках на этот момент было достаточно газа. Надеюсь, что наши украинские коллеги действуют в этих вопросах профессионально», - сказал А.Миллер.

При этом он сообщил, что переговоры с украинской стороной продолжаются в рабочем порядке. «Стратегическое сотрудничество с Украиной всегда охватывает и вопросы поставок газа, вопросы транзита. Все это мы и обсуждаем с господином Бойко (министром энергетики Украины Юрием Бойко - УНИАН)», - сказал он.

Кроме того, А.Миллер заявил, что в Украине до последнего момента не верили, что «Газпром» начнет до конца 2012 года строительство газопровода «Южный поток».

«Я могу сказать, что наши украинские друзья и коллеги не ожидали, что те обещания, которые мы давали, мы выполнили четко в срок. Я встречался с украинскими коллегами уже после того как были окончательно подписаны все инвестиционные решения (по «Южному потоку» - УНИАН), и ими было сказано, что они до последнего не верили в то, что это произойдет, и сказали, что снимают шляпу, и спросили, как нам это удалось достигнуть. На что получили ответ, что терпение и труд все перетрут», - сказал А.Миллер.

Также он сообщил, что Украина завершила оценку своей ГТС, однако эта информации не обнародована.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в интервью газете «Урядовый курьер» министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко сообщил, что компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах (ПХГ) более 20 млрд куб. м газа.

По данным компании «Укртрансгаз», Украина за 11 месяцев текущего года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Потребление газа в Украине за ноябрь составило 5,108 млрд куб. м, что на 15,24% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.