Януковичу подготовили «объективную оценку» украинской армии

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в выступлении на торжественном заседании по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украинское государство уделяет особое внимание реализации военной реформы, развития Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности», - подчеркнул В.Янукович.

Президент обратил внимание на позитивные сдвиги, которые произошли в этой сфере за последний год. Прежде всего, отметил он, приняты концептуальные документы, определяющие государственную политику безопасности и обороны. В.Янукович также напомнил об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины, которая учитывает реалии современной геополитики и место в ней Украины как внеблокового государства.

Глава государства также обратил внимание на принятие новой редакции Военной доктрины Украины, в которой определены приоритеты и направления военной политики нашего государства. «Мы ставим своей целью создание в Украине новой, современной армии», - подчеркнул он.

В.Янукович добавил, что уже завершено проведение оборонного осмотра, к которому были привлечены ученые и эксперты разных уровней. «Мы получили объективную оценку состояния и возможностей нашей армии и определили пути ее дальнейшего реформирования и развития», - подчеркнул Президент.

По словам главы государства, в ближайшее время будет утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины, проект которого уже прошел экспертную оценку и согласования.