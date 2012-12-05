Саламатин рассказал, как будут модернизироваться самолеты Воздушных Сил ВСУ
Для модернизации самолетов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут перепрофилированы нынешние авиаремонтные предприятия, сказал министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 5 декабря, сообщил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин на аэродроме в Кульбакино, отвечая на вопросы журналистов, после вручения формуляров к двум модернизированным штурмовикам СУ-25 МІ.
В частности, он сказал: «Будут задействованы все ремонтные предприятия. Больше того, мы сейчас хотим перепрофилировать те авиаремонтные предприятия, которые, допустим, не занимались какими-то конкретными типами самолетов, и сделать так, чтобы расширились их возможности по ремонту типов самолетов».
Как сообщал УНИАН, 5 декабря Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин на аэродроме в Кульбакино вручил летчикам 299-й бригады тактической авиации формуляры к двум капитально отремонтированным и модернизированным штурмовикам СУ-25 МІ. Ремонт был выполнен на Запорожском авиаремонтном заводе государственного концерна «Укроборонсервис» «МІГ- ремонт».
По данным Минобороны Украины, с начала 2012 года Воздушные Силы ВС Украины получили 35 отремонтированных летательных аппаратов, а до конца года получат еще 19. На ремонт авиационной техники в этом году было выделено в три раза больше средств, чем в 2011 году.