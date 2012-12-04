Россия будет строить с Индией самолет, который хотела для нее выпускать Украина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российской «Авиастроительной корпорации» (ОАК), «группа из 31 инженера-конструктора из Индии сегодня приступила к работе на оборудованной ОАО «ОАК – Транспортные самолеты» площадке в Москве».

Отмечается, что работа ведется в соответствии с условиями контракта на предварительное проектирование самолета МТС, который был подписан 12 октября этого года российским ОАО «ОАК - Транспортные самолеты» (входит в ОАО «ОАК»), индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и российско-индийским совместным предприятием Multirole Transport Aircraft Ltd (MTAL). По условиям контракта, индийские инженеры пробудут в Москве не менее 10 месяцев.

Базовое соглашение о создании МТС партнеры подписали в сентябре 2010 года. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2017 году, а его серийное производство планируется начать в 2019 году.

По планам сторон, самолет должен иметь следующие характеристики: полезная грузоподъемность - 15-20 т, крейсерская скорость - 800 км/ч при максимальной дальности полета 2500-2700 км. Самолет планируется оснастить современными системами контроля и двумя двигателями. МТС, по предварительным данным, сможет совершать укороченный взлет и посадку.

Ядром российской инженерно-конструкторской группы, которая будет принимать участие в разработке самолёта, является коллектив конструкторов ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Как сообщал УНИАН в марте 2011 года, Украина предложила Министерству обороны РФ заказать средние военно-транспортные самолеты Ан-178.

«Украинская сторона предложила Министерству оборону РФ при принятии решения о заказе в интересах Минобороны России нового среднего военно-транспортного самолета рассмотреть проект самолета Ан-178», - отмечается в протоколе четвертого заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Справка УНИАН. Ан-178 является грузовой версией самолета Ан-158. Самолет будет иметь рамповую конструкцию грузоподъемностью 18-20 тонн.