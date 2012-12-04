Яценюк заявляет, что бюджет-2013 «замораживает» все социальные выплаты

Как объяснил А.Яценюк в комментарии журналистам, согласно правительственному законопроекту о госбюджете на 2013 год, все социальные статьи будут выполняться в порядке и размерах, не предусмотренных законами Украины, а определенных Кабинетом министров.

«То есть правительство фактически остановило социальные законы в Украине», - отметил он, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

А.Яценюк, в частности, привел статью 4 Заключительных положений законопроекта, которая устанавливает, что в 2013 году законы о социальной защите чернобыльцев, о пенсионном обеспечении, об обеспечении лиц, уволенных с военной службы, о защите ветеранов труда и граждан преклонного возраста, на основании которых осуществляются социальные выплаты льготникам, «применяются в порядке и размерах, определенных не законами Украины, а установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющихся ресурсов».

«Другими словами, статья 4 Заключительных положений остановила все социальные законы в Украине, что прямо противоречит Конституции и действующему законодательству Украины. Финансирование этих расходов будет решаться так, как решалось в этом и прошлом годах, – как правительство захотело, так и не заплатил», - добавил А.Яценюк.

Кроме того, отметил он, в проекте бюджета-2013 предусмотрен рост социальных выплат на 6%, и при этом инфляция также предусматривается на уровне 6%. «То есть реальный рост социальных стандартов – ноль», - констатировал он.

«Мы не будем вносить поправки в данный закон, потому что его невозможно поправить. Мы требуем, чтобы новый закон о государственном бюджете рассматривался уже новым парламентом», - отметил А.Яценюк.