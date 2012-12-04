«Старые друзья» Виктор Янукович и Настя Петрик обменялись подарками

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом Всеукраинского совещания по вопросам защиты прав ребенка В.Янукович сказал, что хочет поздравить 10-летнюю А.Петрик с победой в Международном песенном конкурсе.

«Мы с Настей старые друзья, и я хочу лично ее поздравить», - сказал Президент.

Президент подарил юной певице микшерный пульт и профессиональный студийный микрофон нового поколения, разработанный специально для записи соло вокала и точного снятия звука с любого акустического инструмента.

В свою очередь А.Петрик поблагодарила за подарок и подарила В.Януковичу куклу.

Как сообщал УНИАН, 10-летняя украинка А.Петрик стала победительницей песенного конкурса детское «Евровидение-2012», который прошел 1 декабря в Амстердаме.