МИД Польши считает, что у них визу украинским журналистам получить легче всего
Министерство иностранных дел Польши заявляет, что польские консульства выдают визы журналистам из Украины по самым либеральным правилам среди всех 27 государств Европейского Союза.
Об этом УНИАН сообщили в польском МИД, отвечая на запрос агентства.
В то же время в министерстве не ответили на вопрос, возможно ли введение дополнительных льгот при выдаче виз работникам украинских масс-медиа, к чему недавно призывала Ассоциация польских журналистов (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, SDP).
В МИД Польши напомнили, что журналисты получают шенгенские и польские визы бесплатно, представляют минимальный пакет документов и могут получить визу на 5 лет.
"Реализованные на практике упрощения для журналистов, получающих визы в польских консульствах, наиболее благоприятны для этой профессиональной группы среди всех государств Евросоюза", - подчеркнули в МИД Польши.
Министерство отметило, что не ведет отдельной статистики, сколько виз ежегодно выдается работникам средств массовой информации.
Как сообщал УНИАН, в ноябре Ассоциация польских журналистов призвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского облегчить выдачу виз журналистам из Украины.
В октябре руководитель SDP Кшиштоф Сковронский в ходе организованной совместно с Национальным союзом журналистов Украины конференции заявлял о намерении обратиться в МИД Польши с призывом вообще отменить визы для работников украинских масс-медиа.
Журналисты входят в перечень 14 категорий граждан Украины, которые могут получить польскую визу бесплатно. Однако на практике из-за действующей системы электронной регистрации, в которой редко есть доступные места на подачу документов в ближайшие возможные сроки, журналисты нередко вынуждены обращаться за польской визой через специальные визовые центры, которые берут за свои услуги дополнительные средства.
По данным украинских дипломатов, в Польшу без виз могут въезжать на короткий срок владельцы дипломатических паспортов, а также жители пограничных районов (но не дальше, чем на 30 километров от границы).
Польша в прошлом году увеличила выдачу виз украинцам почти на треть - до 570 тысяч.