МИД Польши считает, что у них визу украинским журналистам получить легче всего

Об этом УНИАН сообщили в польском МИД, отвечая на запрос агентства.

В то же время в министерстве не ответили на вопрос, возможно ли введение дополнительных льгот при выдаче виз работникам украинских масс-медиа, к чему недавно призывала Ассоциация польских журналистов (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, SDP).

В МИД Польши напомнили, что журналисты получают шенгенские и польские визы бесплатно, представляют минимальный пакет документов и могут получить визу на 5 лет.

"Реализованные на практике упрощения для журналистов, получающих визы в польских консульствах, наиболее благоприятны для этой профессиональной группы среди всех государств Евросоюза", - подчеркнули в МИД Польши.

Министерство отметило, что не ведет отдельной статистики, сколько виз ежегодно выдается работникам средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Ассоциация польских журналистов призвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского облегчить выдачу виз журналистам из Украины.

В октябре руководитель SDP Кшиштоф Сковронский в ходе организованной совместно с Национальным союзом журналистов Украины конференции заявлял о намерении обратиться в МИД Польши с призывом вообще отменить визы для работников украинских масс-медиа.

Журналисты входят в перечень 14 категорий граждан Украины, которые могут получить польскую визу бесплатно. Однако на практике из-за действующей системы электронной регистрации, в которой редко есть доступные места на подачу документов в ближайшие возможные сроки, журналисты нередко вынуждены обращаться за польской визой через специальные визовые центры, которые берут за свои услуги дополнительные средства.

По данным украинских дипломатов, в Польшу без виз могут въезжать на короткий срок владельцы дипломатических паспортов, а также жители пограничных районов (но не дальше, чем на 30 километров от границы).

Польша в прошлом году увеличила выдачу виз украинцам почти на треть - до 570 тысяч.