Польские журналисты призвали МИД проще выдавать их украинским коллегам визы

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские журналисты в своем призыве назвали "долговременной и дорогой" процедуру выдачи виз украинским журналистам, отметив, что она также "делает невозможным для них свободное участие в политических, культурных и общественных событиях в Польше, что осложняет полное и тщательное освещение их в Украине".

Ассоциация написала, что более активное сотрудничество работников польских и украинских медиа будет способствовать европейской интеграции Украины.

"Призываем принять решение, которое обеспечит возможность выдачи визы без необходимости ожидать этого документа и тратить дополнительные средства", - говорится в письме польских журналистов к Р.Сикорскому.

Как сообщал УНИАН, в октябре этого года глава Ассоциации польских журналистов Кшиштоф Сковронский в ходе организованной совместно с Национальным союзом журналистов Украины конференции заявил о намерении обратиться в МИД Польши с призывом вообще отменить визы для украинских журналистов.

Справка УНИАН. Журналисты входят в число 14 категорий граждан Украины, которые имеют возможность получить польскую визу бесплатно. Однако на практике из-за действующей системы электронной регистрации, в которой редко доступны места на подачу документов в ближайшие возможные сроки, журналисты нередко вынуждены обращаться за польской визой через специальные визовые центры, которые берут за свои услуги дополнительную плату.

Польша в прошлом году увеличила выдачу виз украинцам почти на треть - до 570 тысяч.