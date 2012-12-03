Совет судей хочет, чтобы защитники семьи Павличенко прекратили свои акции

Текст обращения обнародован на официальном веб-портале Судебной власти Украины.

В документе отмечается, что, согласно Конституции и законами Украины, суды решают переданные им дела беспристрастно, на основе поданных сторонами обвинения и защиты доказательств и в соответствии с законом. Пересмотр судебных решений возможен лишь предусмотренным процессуальным законом способом.

«Проведение массовых акций с целью склонить суд к принятию желаемого судебного решения является ничем иным, как попыткой давления на суд и вмешательством в деятельность по осуществлению правосудия, что недопустимо в демократическом обществе. В соответствии со ст. 126 Конституции Украины, влияние на судей любым способом запрещается и влечет за собой юридическую ответственность», - говорится в обращении.

Ввиду изложенного, Совет судей обращается к организаторам и участникам общественных акций «Волю Павличенкам» с призывом воздержаться от попыток неправомерного давления на суд.

«Пусть ваши патриотические чувства членов гражданского общества возобладают над желанием публично высказать слова солидарности и поддержки осужденным членам общественного объединения», - отмечают представители судебной власти.

Обращение принято на заседании Совета судей Украины 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Киеве проходила акция протеста в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова.

Как информировали СМИ, акцию организовали фанаты киевского "Динамо". В столичном парке имени Тараса Шевченко собралось около 3 тысяч человек, чтобы выразить несогласие с несправедливым, по их мнению, приговором членам семьи Павличенко.

2 октября 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осужденные за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева. Первый получил пожизненное заключение, второй - 13 лет тюрьмы.

Ранее ультрас "Динамо" призывали фанатов Европы поддержать акцию "Волю Павличенкам". К протесту украинских фанатов присоединились ультрас России, Беларуси, Литвы, Чехии, Польши и других государств.

Сегодня, 3 декабря, народная артистка Украины Руслана Лыжичко на пресс-конференции в УНИАН презентовала акцию «Не молчи» против беззакония судебной системы Украины.

«Люди, не молчите! Мой призыв - это призыв к справедливости, потому что завтра на месте семьи Павличенко может оказаться любой из нас», - сказала она.

Руслана пришла на пресс-конференцию в символических наручниках в сопровождении двух мужчин в камуфляжной форме, которые держали ее за руки.

По ее мнению, семья Павличенко стала жертвой судейского произвола. «Дело с семьей Павличенко очень плохое, мутное, и оно страшное. Я не могу точно говорить, правы ли эти люди, но я точно могу сказать, что судья, который их осудил, однозначно не прав», - отметила Руслана.

На пресс-конференции был презентован новый клип Русланы «Это Ей-фори-я!», снятый за решеткой. «Этим клипом я хочу показать нашу сегодняшнюю экзотику. Чтобы показать Украину, нужно показывать сегодня тюрьму. Тюрьма является новым символом Украины, по моему мнению», - сказала она.