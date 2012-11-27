Ультрас «Динамо» говорят, что силовики начали под них копать

Силовые структуры собирают информацию относительно представителей движения «Ультрас Динамо» (Киев)», которые принимают активное участие в акции «Свободу Павличенко».

О таком в эфире «5 канала» заявил представитель движения «Ультрас Динамо (Киев)» Тарас Кузьменко.

«На сегодня мы знаем, что силовые структуры собирают информацию об участниках акции. Пока каких-то дальнейших действий не было», - заявил Кузьменко.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Киеве проходила акция протеста в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова. В киевском парке имени Шевченко собралось около 3000 человек, которые называют приговор Павличенко несправедливым. Акцию организовали фанаты киевского "Динамо".