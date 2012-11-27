Ультрас «Динамо» говорят, что силовики начали под них копать
Правоохранители собирают информацию об участниках акции «Свободу Павличенко».
Силовые структуры собирают информацию относительно представителей движения «Ультрас Динамо» (Киев)», которые принимают активное участие в акции «Свободу Павличенко».
О таком в эфире «5 канала» заявил представитель движения «Ультрас Динамо (Киев)» Тарас Кузьменко.
«На сегодня мы знаем, что силовые структуры собирают информацию об участниках акции. Пока каких-то дальнейших действий не было», - заявил Кузьменко.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Киеве проходила акция протеста в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова. В киевском парке имени Шевченко собралось около 3000 человек, которые называют приговор Павличенко несправедливым. Акцию организовали фанаты киевского "Динамо".