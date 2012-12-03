Власти Крыма пообещали воду без перебоев

Бесперебойное водообеспечение крымчан в осенне-зимний период — на особом контроле правительства Крыма. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета министров АРК Павел Бурлаков на совещании в формате видеоконференции 3 декабря.

В этом году из-за засушливой погоды возникли сложности с заполнением водохранилищ. Особенно остро эта проблема стоит в Ялте, Алуште, Судаке, Симферополе и Симферопольском районе. В некоторых из этих регионов наполнение водохранилищ не превышает 50%. При этом наливные водохранилища заполнены. В них закачено на 46 млн кубометров воды больше, чем в 2011 году.

Павел Бурлаков подчеркнул, что органы местной власти и коммунальные предприятия должны принять все меры для сохранения существующих графиков подачи воды потребителям. Кроме того, он поручил усилить работу по погашению задолженности по оплате за воду и энергоносители. «Ситуация непростая, но контролируемая. Поэтому органы местного самоуправления должны оперативно отработать этот вопрос, вместе с Министерством финансов Крыма найти источники финансирования. Несмотря на погодные условия, вода в дома крымчан должна подаваться бесперебойно», – заявил первый вице-премьер республики.

В свою очередь, начальник Регионального центра по гидрометеорологии Крыма Анатолий Рошак сообщил, что, по прогнозам на декабрь, в Крыму количество осадков составит 60 мм, в горах – 158 мм, при норме 47 и 122 мм соответственно. «В целом синоптический прогноз оптимистичный. Увеличение осадков и относительно теплый температурный режим восполнят нехватку воды в водохранилищах», – сообщил он.

В рамках совещания Павел Бурлаков подчеркнул, что в Крыму необходимо решать задачу по комплексной модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Он напомнил, что в 2013 году в республике приступят к реализации государственной программы «Вода Крыма».

Кроме того, в северных регионах полуострова планируется обустроить 67 скважин. «Проблемы водоснабжения Крыма требуют системного подхода, времени и значительных средств. Совет министров поэтапно работает в этом направлении. Ключевая задача – обеспечить стабильную подачу качественной питьевой воды крымчанам в соответствии с европейскими стандартами и снизить себестоимость услуг», – резюмировал Павел Бурлаков.