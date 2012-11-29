Тимошенко седьмой раз возглавила рейтинг самых влиятельных женщин

Журнал «Фокус» в седьмой раз опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины, на первом месте, как и в семи предыдущих рейтингах, оказалась Ю.Тимошенко

Свой выбор редакция объясняет тем, что Юлия Тимошенко, несмотря на тюремное заключение, остается ключевым участником политических процессов в стране.

Как и Ю.Тимошенко, свои позиции в рейтинге сохранили первый заместитель главы Администрации Президента Украины – представитель Президента в Кабинете министров Ирина Акимова и основатель фонда «АНТИСПИД» Елена Пинчук, которые занимают второе и третье место соответственно.

В целом, первая десятка по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно. Новичком топ-10 «Фокуса» стала Валентина Арбузова, мать нынешнего главы Нацбанка, попавшая в рейтинг впервые и сразу на 8-е место. Стремительный взлет В.Арбузовой объясняется не только тем, что она возглавляет быстро растущий Всеукраинский банк развития, собственником которого является старший сын Президента Александр Янукович, но и родственными связями с главой Национального банка – Сергеем Арбузовым.

Второй новичок десятки — Лидия Изовитова, которая в прошлом году занимала 17-е место. Рост ее влиятельности связан с усилением роли судебной власти в политической жизни страны. А она как заместитель главы Высшего совета юстиции имеет возможность влиять, в частности, на принятие решений относительно назначения или увольнения судей.

В этом году на расстановку сил самых влиятельных женщин Украины повлияли прошедшие парламентские выборы. Из 17 новых участников рейтинга треть - новоизбранные депутаты. Если учитывать партийную принадлежность участников рейтинга, то большинство в списке самых влиятельных женщин принадлежит представителям Партии регионов.

Примечательно, что лидер партии «Украина - Вперед!» Наталья Королевская после проигрыша на выборах опустилась с 11-го на 28-е место.

В целом среди самых влиятельных женщин больше всего бизнес-леди. Каждая четвертая участница владеет или управляет каким-либо делом.

Как и прежде, участниц рейтинга оценивали влиятельные мужчины страны, которым предстояло выбрать 100 самых влиятельных дам в политике, бизнесе, науке, спорте, шоу-бизнесе и медиасреде. Эксперты оценивали женщин по пяти критериям: близость к принятию государственных решений, бизнес-влияние, влияние на общественное мнение, личная известность и родственные связи, присваивая им места от 1 до 100. Чем больше баллов получали номинанты, тем выше оказывалось их место.

Первая десятка самых влиятельных женщин Украины:

1. Юлия Тимошенко, лидер ВО «Батьківщина».

2. И.Акимова, первый заместитель главы АП Украины – представитель президента в Кабинете министров.

3. Е.Пинчук, основатель Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД», глава Наблюдательного совета телегруппы StarLightMedia.

4. Татьяна Бахтеева, народный депутат.

5. Раиса Богатырева, вице-премьер-министр Украины, министр здравоохранения.

6. Елена Лукаш, советник президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде.

7. Алена Притула, главный редактор интернет-газеты «Украинская правда».

8. Валентина Арбузова, председатель правления Всеукраинского банка развития.

9. Юлия Левочкина, народный депутат.

10. Лидия Изовитова, заместитель председателя Высшего совета юстиции