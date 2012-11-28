В Верховной Раде - проблема: не знают, куда поселить депутатов

Член рабочей группы по подготовке к проведению первой сессии новоизбранного парламента Владимир Макеенко сообщил, что около 180 новоизбранных народных депутатов Украины просят их поселить в отеле парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

По его словам, «нужно расселить около 180 народных депутатов». «Наш отель (речь идет об отеле «Киев»), по-моему, выдерживает где-то 85», - сказал В.Макеенко. При этом он пошутил, обращаясь к журналистам: «Придется вас спросить, чтоб вы приняли к себе временно депутатов».

В.Макеенко подчеркнул, что «такого наплыва заявок не было никогда». По его словам, «много в регионах избрали тех, кто не проживает в Киеве». В.Макеенко подчеркнул, что все вопросы по расселению будут рассматриваться в одной из 4 групп, которые созданы в рамках рабочей группы по подготовке к проведению первой сессии новоизбранного парламента.