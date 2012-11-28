Оппозиция ушла от Литвина из-за отказа заняться персональным голосованием

Как передает корреспондент УНИАН, представители оппозиционных сил, которые прошли в следующий парламент, подготовили проект постановления о личном голосовании народных депутатов, который и предлагают принять еще нынешним составом Верховной Рады.

Как сообщил сегодня на заседании подготовительной группы по организации работы ВР следующего созыва представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, проект постановления подготовлен представителями «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа». В частности, проектом документа предусматривается внедрить систему для голосования «Рада-3», которая обеспечила бы выполнение ст. 84 Конституции Украины о персональном голосовании. В частности, отметил Р.Кошулинский, эта система предусматривает голосование с помощью сенсорных клавиш. Кроме того, по его словам, это постановление должен принять еще нынешний состав ВР, и предусмотрено, что постановление вступает в действие с момента его принятия. Представитель «Свободы» также сообщил, что проект постановления подписали действующие народные депутаты Николай Мартыненко, Александр Бондарь и Ирина Геращенко.

Со своей стороны лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин отметил, что целесообразно объявить перерыв для того, чтобы депутаты ознакомились с этим проектом постановления и завизировали его. «Мы не будем обсуждать никаких других вопросов, если не будет рассмотрен этот», - сказал А.Кожемякин.

Представители политических партий определенное время обсуждали это предложение, однако ни до чего так и не договорились, поэтому представители оппозиции покинули заседание подготовительной группы.