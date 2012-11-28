Укрзализныця станет акционерным обществом в ближайшие 10 дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, презентуя концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года.

«В ближайшие 10 дней будет постановление о создании акционерного общества. К этому уже все готово», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Реформа железнодорожного транспорта Украины продлится 7 лет и будет полностью завершена до 2019 года.

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.