Эксперты считают, что премьер-министра превратили в «козла отпущения»

Об этом говорится в публикации Украинского института публичной политики (УИПП) "Барометр перемен "Административная реформа: оценка влияния", которая была презентована сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперт Украинского института публичной политики Максим Борода подчеркнул, что вопрос административной реформы не теряет актуальности, поскольку на сегодня сформирована новая Верховная Рада и актуально формирование нового правительства.

Директор программы «Политический процесс и надлежащее управление» УИПП Иван Пресняков отметил, что в ходе проведения административной реформы необходимо, среди прочего, определиться, нужна ли должность премьер-министра, поскольку после возвращения к Конституции Украины в редакции 1996 года его полномочия стали размытыми.

В публикации отмечается, что административная реформа в Украине привела к существенному усилению влияния Президента Украины на управленческое звено, в частности наделив его сугубо исполнительными функциями по назначению руководителей органов власти.

"Премьер-министр фактически был лишен его конституционной роли - главы исполнительной власти, что превратило его должность в техническую", - отмечают эксперты.

Таким образом, считают они, произошло формальное закрепление отреставрированной модели государственного управления времен Президента Леонида Кучмы, когда реальным центром принятия политических решений была Администрация Президента, а Кабинет министров и его руководство служило "козлом опущения за ее просчеты".

Эксперты считают, что такая второстепенная роль правительства не присуща большинству стран с развитой демократией, где глава исполнительной власти, как правило, фактически возглавляет страну. В УИПП отмечают, что даже во Франции, которая является развитым государством с президентско-парламентской формой правления, ближайшей к Украине, несмотря на наличие должности премьер-министра, главой исполнительной власти является Президент.

"Следовательно, для формирования эффективной системы исполнительной власти нужно определиться, кто же в действительности ее возглавляет. Если это премьер-министр, то он должен быть наделен всеми полномочиями, необходимыми для исполнения своей конституционной роли. Если же это Президент, то его полномочия должны быть приведены в соответствие с формальным статусом, что требует внесения изменений в Конституцию Украины", - убеждены эксперты.