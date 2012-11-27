В Харькове ко дню рождения Тимошенко был фейерверк

В Харькове возле Центральной клинической больницы «Укрзализныци» состоялся праздничный фейерверк.

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась в рамках празднования дня рождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

В эти минуты несколько сотен сторонников экс-премьер-министра продолжают митинг возле больницы.

Около 30 народных депутатов находятся в помещении больницы. Как было сказано на митинге, Александр Турчинов попытается встретиться с Ю.Тимошенко, чтобы поздравить ее с днем рождения и передать пожелания от ее сторонников. Вместе с депутатами в больницу зашли защитники Ю.Тимошенко - Сергей Власенко и Андрей Кожемякин.

Около 20 противников Ю.Тимошенко пытаются помешать празднованию, время от времени скандируя слова несогласия с настроением сторонников Ю.Тимошенко.

Среди депутатов, вошедших в больницу, - Арсений Яценюк, А.Турчинов, Александра Кужель, Юрий Одарченко, Борис Тарасюк и другие.