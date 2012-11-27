Лидеры оппозиции пришли к Тимошенко с розами - она нарисовала сердце

Как передает корреспондент УНИАН, Александр Турчинов и Арсений Яценюк приняли участие в митинге перед Центральной клинической больницей «Укрзалізниці», в стационаре которой находится Ю.Тимошенко.

А.Турчинов выразил сожаление по поводу того, что Ю.Тимошенко уже второй раз подряд отмечает свой день рождения за решеткой, однако, по его мнению, экс-премьер и другие политические заключенные вскоре смогут выйти на свободу.

«Очень горько говорить, но это уже второй день рождения, который Юля отмечает за решеткой, но мы с вами знаем, что каждая диктатура, в том числе диктатура Януковича, обречена, потому что диктаторы и диктатуры уничтожают сами себя», - сказал А.Турчинов.

В свою очередь, А.Яценюк сообщил, что лидеры оппозиции сегодня по телефону смогли лично поздравить Ю.Тимошенко с днем рождения.

Лидеры оппозиции и ряд народных депутатов от оппозиционных партий зашли на территорию ЦКБ «Укрзалізниці». Они взяли с собой большой букет роз, составленный в виде сердца.

Защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин отметил, что лидеры оппозиции намерены подняться на 9-й этаж больницы, где расположена палата экс-премьера, и по крайней мере через охранников передать поздравление и цветы Ю.Тимошенко.

На митинг перед больницей собрались около 500 сторонников Ю.Тимошенко из Киева, Киевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Луганской, Львовской и других областей Украины.

Люди держат символику ВО «Батькивщина», транспаранты с надписями в поддержку Ю.Тимошенко и воздушные шары белого и красного цветов.

Сторонники экс-премьер-министра скандируют: «Юля - наш президент!», «Поздравляем!», «Юле – свободу!».

Перед больницей также собрались около 10 противников Ю.Тимошенко. Молодые люди скандируют: «Мы за равные права, Тимошенко не права».

Время от времени Ю.Тимошенко из окна приветствует собравшихся на митинге, в частности, она несколько раз показывали в открытое на проветривание окно лист бумаги, на котором нарисовано сердце.

Во время митинга сторонники Ю.Тимошенко выпустили в воздух голубей как символ свободы и мира, а также на воздушных шарах - баннер с надписью «Юля, с днем рождения».