Мельниченко говорит, что голова разболелась из-за спецтехники

Бывший майор Управления государственного охраны Николай Мельниченко связывает ухудшение состояния своего здоровья во время сегодняшнего заседания Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела экс-генерала МВД Алексея Пукача с применением в зале заседаний специальной техники во избежание утечки информации.

Об этом Н.Мельниченко сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя решение суда, который по его просьбе отложил на завтра судебное заседание.

«Как известно, я не так давно перенес инсульт, и вынужден несколько раз в год проходить соответствующие процедуры. На заседании же применяется специальная техника во избежание утечки информации, из-за чего я был вынужден сегодня, повышая голос, давать ответы на вопросы в течение трех часов, что и привело к ухудшению самочувствия», - сказал Н.Мельниченко.

Он заметил, что в данное время находится в больнице, а завтра снова прибудет на судебное заседание.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, Печерский райсуд Киева после обеденного перерыва был вынужден отложить на завтра допрос Н.Мельниченко как свидетеля по делу об обвинении экс-генерала МВД А.Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе из-за внезапного ухудшения здоровья.

По данным адвоката вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко, после перерыва Н.Мельниченко пожаловался на головную боль и попросил суд отложить заседание.

Как сказала адвокат, суд учел просьбу свидетеля и объявил перерыв в заседании до 11.00 28 ноября.