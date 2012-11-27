У Мельниченко разболелась голова - суд перенесли
15:59, 27 ноября 2012Политика
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Суд перенес рассмотрение дела Пукача из-за ухудшения состояния здоровья Мельниченко.
Допрос отложен до завтра
Печерский районный суд Киева после обеденного перерыва был вынужден отложить до завтра допрос экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко как свидетеля по делу об обвинении экс-генерала МВД Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе из-за внезапного ухудшения здоровья.
Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.
По ее словам, после перерыва Н.Мельниченко пожаловался на головную боль и попросил суд отложить заседание.
Как сказала адвокат, суд учел просьбу свидетеля, и объявил перерыв в заседании до 11.00 28 ноября.
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