У телеканала ТВi - новый президент

Президентом телеканала ТВі (телекомпания “Телерадиосвит”) стал Виталий Портников.

Наталия Катеренчук заняла должность генерального директора канала. Ранее эту должность занимал Николай Княжицкий, который избран народным депутатом Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала. В соответствии с решением редакционного совета телеканала, Н.Княжицкий стал председателем редакционного совета на общественных началах. В редакционный совет канала входят также В.Портников, Н.Катеренчук, Артем Шевченко, Мирослав Маринович, Адам Михник, Мартын Войцеховский, Ладислав Снопко.

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