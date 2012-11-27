ЦИК зарегистрировала еще 76 народных депутатов
15:39, 27 ноября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 76 народных депутатов, в том числе 54 депутатов, избранных по избирательным партийным спискам, и 22 избранных в одномандатных избирательных округах.
ЦИК всего зарегистрировал 383 из 445 нардепов
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.
В частности, зарегистрирован 1 народный депутат по избирательному списку Партии регионов, 3 – ВО «Батьківщина», 4 – ВО «Свобода», 12 - КПУ и 34 - партии "УДАР".
ЦИК зарегистрировала 22 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, в том числе 12 - от Партии регионов,1 – от ВО «Батьківщина», 1 – от ВО «Свобода», 6 - от партии "УДАР" и 2 самовыдвиженцев.
Таким образом, по состоянию на 27 ноября, ЦИК зарегистрировала 383 из 445 народных депутатов, избранных на выборах 28 октября.
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