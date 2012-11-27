Азаров вспомнил «времена похуже»: расчеты гробами, навозом, бартер процветал

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что экономика Украины сейчас переживает не самые худшие времена в своей истории, ситуация в 90-е годы была значительно сложнее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на съезде Федерации работодателей Украины.

«Ни у кого нет сомнения, что мы находимся в такой непростой экономической ситуации, обусловленной как внешними факторами, так и внутренними факторами. Но мы с вами - смотрю в зал, мы знаем друг друга уже не один год - мы проходили разные периоды нашей истории, гораздо более сложные, чем сегодня. Согласны вы со мной?» - спросил Н.Азаров.

В ответ делегаты съезда не высказали согласия с позицией премьера.

«Не согласны? Ага... Тогда я вам напомню. В 90-е годы, когда у нас стояло три четверти предприятий, легче было? Когда мы рассчитывались гробами, навозом, когда у нас бартер процветал. Легче было? Давайте, друзья мои, сразу скажем и не будем пессимистическими прогнозами пугать наших людей. Мы прошли с вами очень трудные времена, когда, к большому сожалению, не понимая, что делали, потеряли 70% ВВП страны», - отметил Н.Азаров.

Премьер уверен, что у Украины достаточно сил, чтобы справиться со стоящими перед ней проблемами. «Те испытания, через которые мы сейчас проходим… по большому счету, мы уже настолько жизнеспособны, настолько приучились приспосабливаться к внутренним и внешним факторам, что прямо скажем, они посильны для нас», - подчеркнул он.