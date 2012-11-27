Тимошенко встречает второй подряд день рождения за решеткой
08:41, 27 ноября 2012Политика
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Сегодня свой пятьдесят второй день рождения отмечает бывшая Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
К Тимошенко под больницу придут сторонники
Это уже второй день рождения, который Юлия Владимировна отмечает за решеткой.
Чтобы поздравить соратницу, в Харьков прибудут лидеры оппозиционных партий, народные депутаты и сторонники экс-премьера из разных областей Украины, сообщает Радио Свобода.
Пресс-служба областной организации «Батькивщины» анонсировала, что праздничные мероприятия будут проходить возле Центральной клинической больницы «Укрзализныци», где продолжается лечение Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины в порядке исключения предоставила разрешение Евгении Тимошенко на длительное свидание в течение трех дней со своей матерью Юлией Тимошенко, в связи с Днем рождения экс-премьер-министра.
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