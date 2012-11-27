Тимошенко встречает второй подряд день рождения за решеткой

Это уже второй день рождения, который Юлия Владимировна отмечает за решеткой.

Чтобы поздравить соратницу, в Харьков прибудут лидеры оппозиционных партий, народные депутаты и сторонники экс-премьера из разных областей Украины, сообщает Радио Свобода.

Пресс-служба областной организации «Батькивщины» анонсировала, что праздничные мероприятия будут проходить возле Центральной клинической больницы «Укрзализныци», где продолжается лечение Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины в порядке исключения предоставила разрешение Евгении Тимошенко на длительное свидание в течение трех дней со своей матерью Юлией Тимошенко, в связи с Днем рождения экс-премьер-министра.