Тигипко: 15% налог при продаже валюты только усилит теневой рынок

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социального развития Украины Сергей Тигипко, отвечая на вопрос УНИАН на 9-м съезде Федерации работодателей Украины.

«У меня резко негативное отношение (к инициативе введения налога - УНИАН). Ни к чему хорошему это не приведет, а только усилит теневой рынок», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, законопроект о введении 15% сбора был зарегистрирован в Верховной Раде 19 ноября. Однако 20 ноября ВР отложила его рассмотрение на неопределенный срок, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект. При этом глава Национального банка Сергей Арбузов в интервью телеканалу ICTV заявил, что Нацбанк намерен настаивать на введение налога.

В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.