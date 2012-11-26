ЦИК зарегистрировала уже 307 «слуг народа»

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 45 народных депутатов, в том числе 16 депутатов, избранных по избирательным партийным спискам, и 29 – в одномандатных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, зарегистрированы 2 народных депутатов по избирательному списку Партии регионов, 10 – ВО «Батькивщина» и 4 – ВО «Свобода».

ЦИК зарегистрировала также 8 народных депутатов, избранных от Партии регионов в одномандатных избирательных округах, 16 – от ВО «Батькивщина», 3 – от ВО «Свобода» и двух самовыдвиженцев.

Таким образом, по состоянию на 26 ноября ЦИК зарегистрировала 307 из 445 народных депутатов, избранных на выборах 28 октября.