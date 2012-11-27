Яценюк говорит, что Чечетов блефует

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Яценюк выразил сегодня журналистам, отвечая на вопрос, не являются ли блефом заявления представителей Партии регионов, что уже почти 40 мажоритарщиков готовы вступить в парламентское большинство.

«Я тоже так думаю. Думаю, что они блефуют. Но я точно знаю, что они многое делают для того, чтобы купить опять для себя большинство», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что для этого применяются разные методы – давление, угрозы, запугивание и тому подобное.

А.Яценюк утверждает, что очень активно эта работа проходит в последние две недели. «Мы отслеживаем полностью все», - сказал он.

При этом отметил, что оппозиция имеет ряд предохранителей для скупки «тушек» в большинство.

По словам А.Яценюка, представители Партии регионов проводят также переговоры с фракцией КПУ, но при этом понимают, что «коммунисты им будут дороже стоить, чем мажоритарщики».

«В принципе, ситуация очень непростая. Партия, которая проиграла выборы по результатам, хочет стать партией, которая получила большинство», - сказал он.